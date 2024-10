Formel-1-Liveticker: Wird die Norris-Strafe zurückgenommen?

Heute vor 60 Jahren ...

... gewann John Surtees einen der spannendsten WM-Kämpfe in der Geschichte der Formel 1. Beim Saisonfinale 1964 in Mexiko hatten mit Surtees, Graham Hill und Jim Clark nämlich noch drei Fahrer Chancen auf den Titel.



Surtees reichte am Ende ein zweiter Platz, um mit einem Punkt Vorsprung Weltmeister zu werden. Unser großes Feature zu dem packenden Finale damals findet ihr hier!

Foto: LAT

Als John Surtees am 11. Februar 1934 in Tatsfield in der Grafschaft Surrey geboren wurde, konnte noch niemand ahnen, dass ihm 30 Jahre später eine im Motorsport bis heute einmalige Leistung gelingen sollte.