Formel-1-Liveticker: Wird Hamilton zu alt für die Königsklasse?

04:31

So reagiert Andretti auf Negativität

Michael Andretti will in die Formel 1. Dort wird er allerdings nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen - sondern eher mit Skepsis. "Ich dachte, dass es ein Kinderspiel wäre, einfach loszulegen. Aber offensichtlich ist nichts in der Formel 1 so", zeigt sich der US-Amerikaner etwas ernüchtert.



Was er außerdem zu den Verhandlungen mit Sauber im vergangenen Jahr und zu einer möglichen Haas-Übernahme sagt, das erfährst Du hier!