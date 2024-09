Formel-1-Liveticker: Wird McLaren ab Singapur noch schneller?

Was war Leclercs "Plan C"?

Ein kleiner Randaspekt aus dem gestrigen Rennen noch: Charles Leclerc wurde gegen Rennende am Funk gefragt, was er von "Plan C" halte? Was genau es damit auf sich hatte, das will er allerdings nicht verraten.



"Ich werde nicht ins Detail gehen, wie dieser Plan genau aussah, aber er war nicht dumm. Das ist das Einzige, was ich sagen kann", so Leclerc. Und letztendlich blieb man ohnehin beim ursprünglichen Plan.



"Es war also ein anderer Plan als das, was wir gemacht haben", bestätigt er. George Russell kann sich einen kleinen Seitenhieb in diesem Zusammenhang übrigens nicht verkneifen?



"Wie viele Pläne habt ihr? Welcher Buchstabe ist es?", witzelt er in Richtung Leclerc, der mit einem Grinsen antwortet: "Es geht bis Z ..."