Formel-1-Liveticker: F1 vs. MotoGP wegen Tracklimits - ist das fair?

Probleme für Alfa Romeo

Man hat leider nicht viel von ihnen mitbekommen beim Großen Preis von Österreich, Alfa Romeo lief wieder größtenteils unter dem Radar. Guanyu Zhou wurde nach allen Strafen 12. und leistete sich immerhin kein Tracklimit-Vergehen, Valtteri Bottas hatte zwischenzeitlich einen kaputten Frontflügel und wurde nach Abzug aller Strafen am Ende 15.



Erneut keine Punkte, in der Teamwertung ist man aber mit neun Punkten weiterhin Achter.



Zhou wurde nach dem Rennen in Spielberg gefragt, wie denn die aktuelle Stimmungslage in Hinwil so ist, man wartet ja auch auf neue Updates, die dann einen Schritt nach vorne bedeuten sollen:



"Im Vergleich zu vielen größeren Teams können sie natürlich mehrere Upgrades bringen, wenn eines nicht funktioniert, und wir müssen uns an das halten, was wir haben, bevor wir die Saison geplant haben. Natürlich versuchen wir unser Bestes, aber es ist nicht einfach, und wir können sagen, dass es ein paar schwierigere Wochenenden für das Team waren."



Xevi Pujolar, Verantwortlicher für trackside engineering, zeigte sich nach Spielberg realistisch und kämpferisch zugleich:



"Von Rennen zu Rennen kann es entweder in die eine oder in die andere Richtung ausschlagen. Hier waren wir nicht gut genug, um um die Punkte zu kämpfen. Das liegt zum Teil an unserer Leistung im Qualifying, auf die wir uns noch konzentrieren müssen, um sie zu verbessern."



"Aber wir haben jetzt ein paar Tage Zeit, wir haben einige neue Teile für Silverstone bekommen. Wir wollen so schnell wie möglich den siebten Platz in der Weltmeisterschaft zurückerobern und weiter kämpfen", so Pujolar.