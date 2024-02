Formel-1-Liveticker: Wird Mercedes Hamilton "unbewusst" benachteiligen?

Fehlerhafter Kalender?

Wir haben in den vergangenen Wochen mehrfach Hinweise bekommen, dass unser Kalender fehlerhaft sei, weil dieser besagt, dass die ersten beiden Rennen in diesem Jahr an einem Samstag stattfinden. Nein, das ist kein Fehler!



Der Grund für die beiden Samstagsrennen am Anfang der Formel-1-Saison 2024 ist der muslimische Fastenmonat Ramadan, der in diesem Jahr am 10. März beginnt. Das ist der Tag, der eigentlich für den Grand Prix von Saudi- warum findet dann auch das erste Saisonrennen in Bahrain eine Woche zuvor am Samstag statt?



Tatsächlich besagt das Formel-1-Reglement, dass mindestens eine Woche zwischen zwei Grands Prix liegen muss. Das Rennen in Bahrain konnte also gar nicht auf einem Sonntag verbleiben, sonst hätte ein Regelverstoß vorgelegen.



Deshalb wurde auch der Bahrain-Grand-Prix um einen Tag vorverlegt. Kein Fehler in unserem Kalender also.