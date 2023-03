Formel-1-Liveticker: Wird Perez Verstappen nicht mehr helfen?

Danner: Saisonstart für Ferrari "eine Vollkatastrophe"

In Maranello selbst betont man auch nach dem zweiten Saisonrennen, dass man nicht in Panik verfallen wolle. Experte Christian Danner kauft der Scuderia das allerdings nicht so ganz ab. Er glaubt, dass es bei Ferrari "brodelt".



"Entschuldigung, Sechster und Siebter. Also das ist eine Vollkatastrophe", sagt er bei 'ServusTV' über das Saudi-Arabien-Ergebnis. Ein Beispiel für den Frust bei Ferrari sei die Szene zwischen Leclerc und Renningenieur Xavier Marcos Padros am Funk.



"Ein Leclerc ist ein junger Mann, der Weltmeister werden möchte", erinnert Danner und erklärt: "Es zeigt, dass dort der Frust schon so brodelt, dass man nicht einfach den Mund hält und weiterfährt, sondern das muss raus."



