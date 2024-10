Formel-1-Liveticker: Wird Piastri innerhalb von zwei Jahren Weltmeister?

Marko: Verstappen muss es Spaß machen

Und passend dazu hat sich auch Helmut Marko im ORF geäußert und erklärt: "Max ist nicht einer wie Alonso oder Hamilton, die fahren, solange sie von ihrer körperlichen Konstitution wettbewerbsfähig sind."



"Er ist am Gewinnen interessiert, aber ob er jetzt vier oder fünf oder sechs Weltmeisterschaften hat, das steht bei ihm nicht im Vordergrund. Er will in der Ausübung seines Sports und in der Gesamtheit, was er macht, Freude und Begeisterung haben."



"Er will ein Umfeld, in dem er sich wohlfühlt. Aber jetzt ist das Auto nicht wettbewerbsfähig", so Marko, der betont, dass die "FIA-Bestrafungen" auch nicht dazu führen, dass Verstappen mehr Spaß an seinem Job habe.



Er warnt daher: "All diese Verträge von Topfahrern, die haben leistungsbezogene Ausstiegsklauseln, und Max wird sicher dort seine Zukunft sehen, wo man ihm das beste Paket hinstellt. Sofern es ihm noch Spaß macht."



Heißt: Red Bull muss sich dringend wieder steigern, um Verstappen bei all den Begleitumständen auch in Zukunft zu halten.