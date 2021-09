03:58

Die heiße Woche der Fahrerentscheidungen

Guten Morgen! Es ist Dienstag und wir befinden uns in der wohl heißesten Woche, was den Fahrermarkt für 2022 angeht. In dieser Woche können die meisten der Entscheidungen für das kommende Jahr fallen - vielleicht sogar alle?



Den Dominostein in Bewegung gebracht hat gestern die Verkündung von Valtteri Bottas, der zu Alfa Romeo wechseln wird. Da scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Mercedes seinen Nachfolger verkündet. Wer es wohl sein wird?



Im Ticker verpasst du auf jeden Fall nichts davon.