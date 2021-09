04:24

Norris: Anderson kritisiert fehlende Kommunikation

Experte Gary Anderson macht fehlende Kommunikation zwischen Norris und McLaren dafür verantwortlich, dass man am Ende des Rennens in Sotschi so ins Klo gegriffen hat. Norris habe nicht genügend Informationen an die Box weitergegeben. "Er hätte ihnen vier- oder fünfmal pro Runde Updates darüber geben sollen, wie sich die Strecke verändert, ohne dass sie danach fragen müssen", kritisiert er bei 'The Race'.



"Ich würde außerdem mit ihm über seine Manieren am Funk sprechen", so Anderson. Norris hatte unter anderem einmal "Halt die Klappe!" in Richtung seines Ingenieurs gefunkt. Doch auch das Team machte laut Anderson Fehler. So habe man die anderen Autos und deren Rundenzeiten nicht im Blick gehabt und dadurch den richtigen Zeitpunkt zum Reifenwechsel verpasst.