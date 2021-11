08:21

Vettel: Auf Austin-Ergebnis aufbauen

Der Aston-Martin-Pilot wurde zuletzt in Austin Zehnter. Klingt erst einmal unspektakulär. Doch wenn man bedenkt, dass Vettel wegen einer Strafe von hinten starten musste und zum ersten Mal seit Belgien überhaupt wieder punktete, bekommt das Ergebnis schon wieder eine andere Bedeutung. Darauf möchte der Deutsche nun aufbauen.



"Wir wollen weitermachen, wo wir in den USA aufgehört haben", kündigt Vettel vor Mexiko an und erklärt, er wolle nun "eine Punkteserie" starten. Es wäre übrigens überhaupt erst das zweite Mal in dieser Saison, dass Vettel in mehreren Rennen nacheinander punkten würde. In Monaco, Baku und Le Castellet landete er sogar dreimal in Folge in den Top 10.



Anschließend folgten aber lediglich in Spa und eben in Austin noch zwei einzelne Punktresultate.