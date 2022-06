Formel-1-Liveticker: Wo Red Bull in Baku die Zeit auf Ferrari verliert

Russell regt Umdenken an

George Russell ist unzufrieden mit dem Fahrverhalten der Formel-1-Autos in der Saison 2022. Und er regt ein Umdenken an. O-Ton: "Jetzt, wo die Autos so nah am Boden sind, setzen sie in den Hochgeschwindigkeitskurven stark auf, und das ist für alle gleich, das ist wirklich nicht angenehm zu fahren."



"Ich weiß nicht, was die Zukunft für diese Fahrzeug-Ära bereithält, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die nächsten vier Jahre so fahren werden. Wir werden uns miteinander unterhalten müssen, denn wir sitzen alle im selben Boot."



Dass vor allem Mercedes ein Problem mit dem sogenannten Porpoising hat und das Phänomen bei den Silberpfeilen viel ausgeprägter auftritt als bei anderen Teams, dazu sagt Russell an dieser Stelle nichts.



Er meint nur: Ferrari und Red Bull seien derzeit überlegen. "Im Moment haben sie ein von Natur aus schnelleres Auto als wir, und wir tun alles, was wir können, um aufzuholen. Aber selbst wenn wir die Reifen in den Griff bekommen, sind das nur 50 Prozent des Problems, die anderen 50 Prozent betreffen die Performance des Autos."