06:00

Wolff: Angleichung der Autos wäre eine "Beleidigung"

In der Formel 1 wird aktuell darüber diskutiert, die Motorenentwicklung 2022 einzufrieren. Mercedes ist für diesen Plan. Doch was passiert, wenn ein Hersteller zu dem Zeitpunkt einen Rückstand hat, wenn der "Freeze" kommt? Während andere Personen in diesem Zusammenhang eine Balance of Performance, also eine künstliche Angleichung der Autos, ins Spiel gebracht haben, lehnt Mercedes diese klar ab.



"Wir hatten in der Vergangenheit ein Tokensystem", erinnert Toto Wolff an die ersten Jahre der Hybridära. Dieses habe man abgeschafft, damit gewisse Hersteller aufholen können. Daher sei es eine "Beleidigung", jetzt wieder über eine BoP zu diskutieren. Zudem sei es eine "Demütigung" für die entsprechenden Hersteller, so eine Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen.