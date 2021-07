11:37

Sainz: "... vielleicht ein Grund, warum wir nicht so gut waren"

Mein Kollege Adam Cooper ist in Frankreich vor Ort und konnte soeben mit Carlos Sainz noch einmal über die Reifenthematik sprechen. Der Spanier vertritt einen klaren Standpunkt aus Fahrersicht: "Zunächst einmal sollten Reifen nicht platzen, wenn man einen oder zwei psi über oder unter dem [vorgeschriebenen] Reifendruck von Pirelli liegt."



Zweitens: "Sollte es Zweifel daran geben, ob ein Reifen platzen könnte unter einem gewissen Reifendruck, dann sollten Teams nur für die Performance niemals ihre Fahrer einem solchen Risiko aussetzen." Die neue Technische Richtlinie der FIA werde dabei helfen, glaubt Sainz.



Er lässt aber auch anklingen, dass es womöglich in der Vergangenheit Tricksereien gegeben haben könnte. "Ich bin sicher, jedes Team versucht alles, um die Temperaturen und Drücke so niedrig wie möglich zu halten." Ferrari hatte zuletzt vor allem in den Rennen Schwierigkeiten mit den Reifen.



"Vielleicht ist das ja ein Hinweis, dass es einen Grund gibt, warum wir nicht so gut waren im Rennen", merkt er an und meint damit indirekt: Ferrari könnte einen Nachteil erfahren haben, weil sich das Team immer an alle Vorschriften von Pirelli gehalten hat.