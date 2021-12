06:35

Marko: Teilweise Verständnis für Mercedes

Im Gespräch mit der 'BBC' verrät der Österreicher: "Wir verstehen die Frustration [von Mercedes]." Sie hätten "bis eine Runde vor Schluss" geglaubt, Weltmeister zu werden. Kein Verständnis habe er dagegen für das Verhalten von Mercedes nach dem Rennen. "Wenn man verliert, muss man das akzeptieren", so Marko.



"Was ich nicht verstehe: Sie hätten auch an die Box kommen können. Sind sie aber nicht. Es war also ihr Fehler", zuckt er die Schultern. Man sei zudem "sehr enttäuscht" gewesen, dass Mercedes einen Anwalt mit zum Saisonfinale gebracht habe. Auch wenn der ihnen am Ende bekanntlich nicht viel brachte ...