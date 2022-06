Formel-1-Liveticker: Wolff hält Mercedes' Porpoising-Problem für gelöst

Mercedes: Porpoising gelöst?

Hat Mercedes seine Porpoising-Probleme jetzt im Griff? Das sagt jetzt, man hörte und staune, Motorsportchef Toto Wolff: "Ich denke, wir haben das, was wir als 'Porpoising' oder 'Bouncing' definieren, in gewisser Weise seziert, und ich denke, dass das "Porpoising", also die aerodynamische Bewegung des Autos, gelöst ist und wir es in Barcelona in den Griff bekommen haben", sagt er.



Allerdings waren die Probleme in Monaco und Baku am größten - und das war nach Barcelona. Das ist laut Wolff aber ein anderes Problem: "Die Autos sind einfach alle zu steif", so der Österreicher. "Das Fahrverhalten über die Randsteine ist schlecht, das Fahrverhalten bei Bodenwellen ist schlecht."



"Und genau darüber beschweren sich die Fahrer", so Wolff. "Und das müssen wir uns anschauen, wie wir das verbessern können."