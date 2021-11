19:10

Steiner: Irgendwann passiert so etwas eben

Mick Schumacher musste in Mexiko den erst zweiten Ausfall seiner Formel-1-Karriere verkraften - und seinen ersten Ausfall in Runde 1. "Es ist keine schöne Erfahrung. Aber irgendwann passiert so etwas eben, wenn man in der Formel 1 fährt", erklärt Teamchef Günther Steiner, für den die Szene ein "Rennunfall" war.



"Der Alpine wurde in der Mitte von beiden Seiten eingequetscht. Mick fuhr ihm übers Rad und die Aufhängung brach. Diese Dinge passieren", so Steiner. Für Schumacher war es das erste Mal, dass er direkt nach dem Start aufgeben musste. Den Herren in dieser Fotostrecke ist das deutlich häufiger passiert ...

Foto: Motorsport Images

Ausfälle in der ersten Runde sind ärgerlich, weil man sich das ganze Wochenende für wenige Meter vorbereitet hat. In unserer Fotostrecke schauen wir uns die 10 größten Pechvögel an, deren Rennen am häufigsten früh vorbei war - bei Gleichstand zählt die geringere Anzahl absolvierter Rennen. So entgeht übrigens Fernando Alonso den Top 10.