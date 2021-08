04:24

Wolff: Gelangweilt in der Sommerpause

Wöhrend viele die Sommerpause in der Formel 1 herbeisehnen, ist Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff persönlich kein Fan davon. Zwar findet er es gut, dass man zwei Wochen lang nicht arbeiten darf, weil die Mitarbeiter sonst irgendwann ausbrennen würden, ihm persönlich ist das aber zu lange.



"Mir persönlich wird nach 48 Stunden langweilig, also werde ich schon irgendjemanden finden, den ich anrufen kann. Und dann terrorisiere ich sie so ein bisschen am Telefon", lacht er. Das habe früher immer Niki Lauda mit ihm gemacht.



"Am zweiten Urlaubstag in Italien hat er mich angerufen und gesagt: 'Ich bin da.' Worauf ich gesagt habe: 'Wo bist du?' 'Ich steh mit dem Boot vor deinem Hotel. Kommst du runter zum Frühstück um acht?' Da hab' ich gesagt: 'Du kannst mich am Arsch lecken. Dass du mich jetzt stalkst in Italien und mich auch noch zwingst, aufzustehen und mit dir einen Espresso zu trinken, das machen wir nicht.' Er ist aber dort stehen geblieben und hat auf mich gewartet."