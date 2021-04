05:27

Russell: Größter Fehler meiner Karriere

Keine so guten Erinnerungen an Imola hat George Russell. "2020 habe ich in Imola den wahrscheinlich größten Fehler meiner Karriere gemacht, als ich hinter dem Safety-Car gecrasht bin", erinnert sich der Williams-Pilot und erklärt: "Es ist eine Strecke, auf der du raus bist, wenn du einen Fehler machst. Aber so sollte der Rennsport auch sein!" 2021 wolle er es besser machen.



Übrigens lief es für Russell in Imola auch schon besser: 2016 fuhr er dort mit der Formel 3 und holte damals in drei Rennen zwei Podestplätze.

Foto: Motorsport Images

Lance Stroll (5): Wo soll man bei ihm anfangen? Im Qualifying fast in Q1 raus, im Rennen früh den Frontflügel kaputtgefahren, insgesamt einfach zu langsam, am Ende beim Boxenstopp noch einen Mechaniker umgefahren und jetzt seit fünf Rennen ohne Punkte. Das war für uns sogar an der Grenze zur 6.