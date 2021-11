04:34

Heute vor 30 Jahren ...

... gewann Ayrton Senna das damals kürzeste Formel-1-Rennen aller Zeiten! Der Große Preis von Australien in Adelaide wurde damals nach nur 14 Runden abgebrochen. Der Negativrekord mit einer Rennzeit von lediglich 24 Minuten und 34 Sekunden wurde erst in diesem Jahr gebrochen. In Spa wurden 2021 offiziell sogar nur 3 Minuten und 27 Sekunden gefahren. In beiden Fällen gab es lediglich halbe Punkte.



Im Vergleich zu Spa war das Rennen damals aber zumindest für einige Runden freigegeben.