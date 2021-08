05:00

Wolff: "Will das Thema im September erledigt haben"

Wir starten mit einer der Fragen in diesen Montag, die uns in den kommenden Wochen noch länger beschäftigen wird: Valtteri Bottas oder George Russell? Mercedes steht vor dieser Wahl, denn für 2022 will noch ein Teamkollege für Lewis Hamilton gefunden werden.



Bereits seit Monaten steht fest, dass sich die Fahrerwahl zwischen den beiden genannten Kandidaten entscheiden wird, das hat Teamchef Toto Wolff bereits mehrfach bestätigt. Bislang wollte er sich allerdings noch nicht festlegen. Eine Tendenz ist nun allerdings bereits erkennbar.



Denn im Interview mit 'Bild am Sonntag' meint er auf die Frage, ob George Russell nächstes Jahr der zweite Fahrer im Mercedes sein wird: "Wir müssen uns zwischen der Stabilität von Valtteri und dem Talent von George, wo die Zukunft liegt, entscheiden."



Und: "Ich will das Thema im September erledigt haben, damit beide sich für die kommende Saison richtig aufstellen können."