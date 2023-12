Formel-1-Liveticker: Wolff wehrt sich gegen "haltlose Anschuldigungen"

Gasly: Vielleicht fahre ich irgendwann noch gegen eine Frau

Wo wir gerade bei Rennfahrerinnen sind: Als Pierre Gasly gefragt wird, ob er in seiner eigenen Karriere noch gegen eine Frau in der Formel 1 fahren werde, antwortet er: "Ich wäre nicht überrascht. Es ist definitiv möglich."



Es gebe "große Anstrengungen, um Frauen in unserem Sport zu unterstützen. Ich bin sicher, wenn eine Frau wirklich zeigt, dass sie die Geschwindigkeit und das Talent hat, um zu den 20 besten Fahrern der Welt zu gehören, wird sie eine Chance bekommen", so Gasly.



Der Alpine-Pilot wird zu Beginn der kommenden Saison 28 sein. Selbst wenn man davon ausgeht, dass er eine lange Karriere in der Formel 1 haben wird, müsste es also in den nächsten rund zehn Jahren eine Frau in die Königsklasse schaffen.



Ansonsten wird Gasly selbst das wohl nicht mehr als aktiver Formel-1-Pilot miterleben.