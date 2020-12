04:44

Horner: 60 Prozent des Autos bleiben gleich

Man hört immer wieder, dass sich die Formel-1-Autos für 2021 nicht groß verändern (dürfen). Red-Bull-Teamchef Christian Horner hat das nun in Zahlen ausgedrückt. "Ich würde sagen, dass beim RB16B 60 Prozent des Autos wie beim [RB]16 sein werden", kündigt Horner an. Mehr als die Hälfte des Boliden wird 2021 also unverändert bleiben. Diese Zahl dürfte angesichts der einschränkten Entwicklung grob auch für die anderen Teams gelten.