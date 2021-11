06:03

Hamilton nimmt Vorkommnisse nicht persönlich

Der WM-Kampf ist auch zwischen Verstappen und Hamilton selbst ziemlich hart. Trotz aller Vorkommnisse scheinen beide aber den Respekt voreinander nicht verloren zu haben. Persönliche Animositäten gibt es zwischen den beiden nicht - zumindest nicht aus Hamilton Sicht. "Ich kann nicht für ihn sprechen", sagt er, "aber ich bin jetzt 36 und mache das schon lange. Ich bin in einer viel besseren Position, mit so etwas umzugehen."



"Ich weiß, dass er ein superschneller Kerl ist, und er wird mit der Zeit immer stärker werden, wenn er reifer wird. Und das wird er zweifellos tun", sagt Hamilton weiter und erinnert sich an Zeiten, als er so jung war wie der Niederländer jetzt.



"Sehen Sie sich mich an, als ich 24/25 war. Meine Güte, was habe ich damals für Fehler gemacht. Ich hatte den Speed, aber ich habe viele verschiedene Erfahrungen außerhalb des Autos gemacht und stand auch im Rampenlicht, unter dem Druck, an der Spitze zu stehen", so Hamilton. "Ich glaube nicht, dass ich damals viel richtig gemacht habe, also nehme ich das niemandem übel."