04:07

Guten Morgen

Gold für Deutschland! Vor wenigen Minuten hat es bei den Olympischen Spielen die erste Goldmedaille für Deutschland gegeben. Beschwingt starten wir also in den neuen Tag, der uns wieder näher an das letzte Rennen vor der Sommerpause bringt.



Auch heute haben wir wieder einen bunten Tag im Ticker vor uns, der von Norman Fischer an den Tasten begleitet wird. Hast du Fragen oder Anmerkungen? Das Kontaktformular ist die richtige Adresse dafür. Oder du schreibst mir auf Twitter (@NormanMST) oder nutzt dort den Hashtag #FragMST, und wir werden dir versuchen, deine Fragen rund um die Formel 1 zu beantworten.