Formel-1-Liveticker: Wollte Lewis Hamilton Mercedes verlassen?

Verwarnung für Wolff und Vasseur

Das Urteil kam schnell: Die beiden Teamchefs erhalten eine Verwarnung. Die Rennkommissare halten im Urteil fest, dass Wolff und Vasseur bei der Vegas-PK in der Tat eine unangemessene Sprache verwendet hätten.



In beiden Fällen gebe es allerdings mildernde Faktoren. Bei Wolff habe ein anwesender Journalist die PK mit einem Zwischenruf gestört, Vasseur sei wegen des Zwischenfalls in FT1 aufgebracht gewesen. Daher nur eine Verwarnung in beiden Fällen.



Hier die Wolff-Begründung im Wortlaut:



Having been delegated, by the Stewards of the 2023 Las Vegas Grand Prix, the authority in accordance with Article 11.9.3.w of the FIA International Sporting Code, and having received the delegated authority from the USA ASN (ACCUS) to the UAE ASN steward, to investigate a report from the FIA Media Delegate in relation to the language used by the Team Principal of Mercedes-AMG Petronas F1 Team during the FIA Press Conference on Thursday 16 November 2023, and having summonsed the Team Principal (document 6) and having received a submission from the FIA and examined a transcript of the relevant part of the Press Conference, the Stewards determine that;



1. A breach of Article 12.2.1.f of the FIA International Sporting Code has been committed by the Team Principal in that the language used is not consistent with the values defended by the FIA;



2. Based on the submission from the FIA, the FIA regards language of this type to be unacceptable, moving forward, particularly when used by participants in the sport who have a high public profile and who are seen by many, especially younger, followers of the sport, as role models, and that in future the FIA will not tolerate the use of such language in FIA forums by any stakeholder;



3. Based on the submission from the Team Principal, the use of the language concerned was in this case unusual and was provoked by an abrupt interjection during the Press Conference and therefore cannot be regarded as typical from this Team Principal;"



4. Considering the mitigating circumstances in point 3 above, the Stewards in this case issue a formal Warning.



Die Vasseur-Begründung liest sich identisch, nur Punkt 3 ist logischerweise ein anderer:



3. In this case, the Team Principal was extremely upset and frustrated by the incident that had occurred in FP1 and that language such as this, by him, was not usual;