Formel-1-Liveticker: Wurde der "Seidl-Effekt" bei McLaren überschätzt?

Madrid optimistisch

Schon oft haben wir über die Pläne in der spanischen Hauptstadt Madrid gesprochen, ein Formel-1-Rennen austragen zu wollen. Ein Bericht der spanischen Edition von 'Motorsport.com' zeigt die Pläne der "Ifema Madrid", also der Messe, auf.



Die Messe-Pavillons sollen der Formel 1 als Motorhomes dienen, die Stadt soll durch die Veranstaltung des Rennens Einnahmen von rund 500 Millionen Euro im Jahr erwarten können und José Vicente de los Mozos, Präsident des Exekutivkomitees der "Ifema" Madrid, ist sich sehr sicher, dass der Vertrag bald unterschrieben werden kann: "Ich weiß, dass wir ihn unterschreiben werden, und ich weiß auch, wann wir es tun werden", sagte er gegenüber 'EuropaPress'.



Nach Informationen von 'Motorsport.com' ist es nun nur noch eine Frage der Zeit, bis auch der Start der Partnerschaft zwischen Formel 1 und der Stadt Madrid fixiert wird. Mit dem Kurs in Barcelona, dessen Vertrag mit der Formel 1 noch bis 2025 läuft, will man in Madrid nicht in Konkurrenz treten.



Formel-1-CEO Stefano Domenicali hatte zuletzt ausgeschlossen, dass es zwei Grand Prix in Spanien geben wird. In Madrid wurde vor einigen Monaten die erste offizielle Ausstellung der Formel 1, die "F1 Exhibition", eröffnet.