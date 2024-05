Formel-1-Liveticker: Verbaut sich Ocon seine Formel-1-Zukunft?

Vowles: Kein Team wird 2026 an das Mindestgewicht kommen

Ab 2026 sollen die Formel-1-Autos endlich leichter werden. Zwargibt es noch keine genauen Zahlen, weil das Konzept erst in den kommenden Tagen vorgestellt werden soll, allerdings ist klar, dass die Autos etwas an Gewicht verlieren sollen.



Williams-Teamchef James Vowles hat jedoch Zweifel daran, dass die Teams an das neue Gewichtslimit herankommen werden. Sein eigenes Team hat schon derzeit Schwierigkeiten, nah an die Grenze zu kommen.



"2026 hat im Moment sehr interessante Regeln", sagt er gegenüber Autosport, einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com. "Es belohnt Gewicht in einer Art und Weise wie keine andere Meisterschaft, einfach weil die Zahl so niedrig ist."



Sein Urteil: "Ich glaube nicht, dass irgendjemand das erreichen wird."



Sehen wir also wieder schwarze Autos, weil alle versuchen werden, so viel Gewicht wie möglich zu sparen?