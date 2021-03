05:46

Hamilton baut neues Zuhause in England

Apropos Lewis Hamilton ...



Auch abseits der Strecke tut sich beim siebenfachen Weltmeister einiges. Erst kürzlich hat sich seine rechte Hand, Marc Hynes, von ihm getrennt. Außerdem plant er in seiner Heimat gerade einen neuen Rückzugsort. Zwar will er Monaco so schnell nicht verlassen, aber ...



... er verrät, dass er derzeit ein neues Haus in Großbritannien bauen lässt. "Wenn ich also nach England komme, habe ich dort auch endlich ein Zuhause. Dann muss ich nicht mehr in Hotels wohnen, was nicht gerade angenehm ist."