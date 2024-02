Formel-1-Liveticker: Wusste Leclerc doch nichts vom Hamilton-Hammer?

Fit wie nie

Logan Sargeant ist gerade in einer Presserunde und hat darüber gesprochen, wie er die letzte Saison analysiert hat und was er dieses Jahr besser machen muss: "Ich habe eine Menge während der Saison gelernt. Ich muss mit meinen Kräften besser haushalten."



Dafür hat er auch körperlich sehr an sich gearbeitet: "Ich bin fünf Kilo schwerer als zu Beginn der letzten Saison und fühle mich gesünder und bin bereit, loszulegen", so der US-Amerikaner.



"Ich weiß mehr, was ich hinter den Kulissen machen muss, um mehr aus dem Auto herauszuholen."



Er hat auch darüber gesprochen, dass er so fit ist wie nie und sein gesamtes Training umgestellt hat, um komplett auf der Höhe zu sein in seiner zweiten Saison.