Formel-1-Liveticker: Der Qualifyingtag in Bahrain live!

Was könnte die FIA tun?

Das wirft natürlich die Frage auf: Was könnte die FIA überhaupt tun, um in der Horner-Affäre selbst tätig zu werden? Es bestünde beispielsweise die Möglichkeit, selbst eine Untersuchung einzuleiten.



Zur Erinnerung: Die bisherige Untersuchung war lediglich ein interner Vorgang bei Red Bull, auf die FIA und FOM keinerlei Einfluss hatten. Und tatsächlich konnte Horner bei einer FIA-Untersuchung eine Strafe drohen.



Denn im Internationalen Sportkodex der FIA heißt es in Artikel 12.2.1.f zum Beispiel wörtlich, es drohe eine Strafe für:



"Any words, deeds or writings that have caused moral injury or loss to the FIA, its bodies, its members or its executive officers, and more generally on the interest of motor sport and on the values defended by the FIA."



Frei übersetzt heißt das, es ist verboten, etwas zu tun, was dem Ruf der FIA oder dem Motorsport generell schadet. Was genau damit gemeint ist, das ist dann natürlich Auslegungssache.