Formel-1-Liveticker: Zak Brown fordert weniger Mitspracherecht für Teams

Weggeworfen

Seit dieser Saison hat McLaren ja Monster Energy als einen der Hauptsponsoren. Was macht man mit den Dosen, wenn sie leer sind und kein Pfand drauf ist? Richtig, wegwerfen.



Weggeworfen hat das Team in dieser Saison auch schon den ein oder anderen sichergeglaubten Sieg. In unserer Fotostrecke hat Kollege Norman Fischer mal ein paar "Highlights" zusammengestellt.



Kommen da vielleicht noch ein paar dazu in den nächsten Wochen und Monaten?

Foto: Motorsport Images

In Miami ist Lando Norris am Ziel seiner Träume angekommen. Der Brite gewinnt (etwas glücklich) sein erstes Formel-1-Rennen. Seitdem kämpft McLaren praktisch an jedem Wochenende um den Sieg, doch mehr als einmal sollte dieser am Ende nicht gelingen. Wir blicken auf die Patzer des britischen Rennstalls.