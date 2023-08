Formel-1-Liveticker: Zandvoort bereitet sich auf Verstappen-Party vor!

Vorschau im Podcast

Selbstverständlich gibt es auch wieder eine neue Ausgabe des Formel-1-Podcast "Starting Grid", den wir jede Woche in Kooperation mit meinsportpodcast.de produzieren.



Moderatorin Sophie Affeldt hat mit unserem stellvertretenden Chefredakteur Stefan Ehlen und mir die Einstimmung auf den Großen Preis der Niederlande vorgenommen.



Neben der Vorschau auf die Verstappen-Festspiele in Zandvoort geht es aber auch um die Silly Season in der Formel 1. Was braucht es bei Lewis Hamilton und Mercedes noch, damit man den neuen Vertrag verkünden kann? Könnte Kevin Magnussen Haas doch noch verlassen am Ende der Saison und muss Logan Sargeant wirklich um seinen Sitz zittern?



Ebenfalls gibts die Bestandsaufnahme zu Fahrern, die sich in der zweiten Saisonhälfte auf jeden Fall nochmal strecken müssen. Namentlich sind uns da Carlos Sainz, Lance Stroll und George Russell aufgefallen.



Alles und viel mehr in der neuen Folge des Podcast, den es überall zu hören gibt, wo es Podcasts gibt, unter anderem bei Spotify und Apple Podcasts.