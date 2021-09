05:13

Warum Kubica einspringen darf

Immer wieder bekommen wir - gerade in Coronazeiten - die Frage, wie lange ein Team einen Piloten an einem Rennwochenende noch austauschen darf. Das muss spätestens vor dem Qualifying passieren. Hintergrund: Um am Rennen am Sonntag teilnehmen zu dürfen, muss ein Fahrer vorher mindestens eine Trainingssession absolviert haben.



Wäre Räikkönen also erst morgen vor dem Rennen positiv getestet worden, hätte Kubica nicht mehr einspringen dürfen. Heute ist das dagegen kein Problem.