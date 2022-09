Formel-1-Liveticker: Zukunft von Mick Schumacher weiter offen

Masepin: Formel-1-Rückkehr denkbar - aber nicht zu Haas

Der Russe hat seinen Traum von der Formel 1 noch nicht komplett aufgegeben. Er stellt laut 'grandprix.com' im Gespräch mit dem russischen 'AvtoRadio' aber klar: "Ich würde nicht [zu Haas] zurückkehren, [...] weil ich nicht um jeden Preis in der Formel 1 sein will."



"Menschliche Qualitäten sind für mich auch wichtig", so Masepin, für den deshalb keine Zusammenarbeit mit Haas mehr möglich sei. Es gebe allerdings noch "neun andere Teams", mit denen er sich durchaus Gespräche vorstellen könne.



Aktuell befindet sich Masepin in einem Rechtsstreit mit Haas. "Zunächst einmal schulden sie mir das Gehalt für das vergangene Jahr", erklärt er und betont, es handle sich um eine Summe "mit fünf oder sechs Nullen."



Auch weitere Zahlungen seien ausgeblieben. Der größte Verlust sei aber, dass Haas ihn um seinen Platz in der Formel 1 gebracht habe. "Ich wollte mein ganzes Leben lang in der Formel 1 sein", so Masepin, der sich eine Rückkehr weiterhin vorstellen kann.



Nur eben nicht mehr bei Haas.