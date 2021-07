05:12

Danner amüsiert über Verhalten der Bosse

Was Danner an dem Scharmützel besonders amüsiert hat, waren die Reaktionen der Teambosse rund um Christian Horner und Toto Wolff: "Das war unterhaltsam. Ich möchte nicht sagen lächerlich, aber ich habe gegrinst und fast gelacht, weil sie es einfach übertrieben haben", sagt er.



"Natürlich stehst du auf der Seite deines Fahrers und sagst, dass der andere ein Schwachkopf ist und falsch liegt und so weiter. Aber wie sie es gemacht haben, hat mich zum Schmunzeln gebracht."



Nur eines geht für Danner überhaupt nicht: Dass beide Parteien während des Rennens zu den Rennkommissaren gegangen sind. "Ich mein, was zur Hölle? Wo sind wir denn hier?" Auch die Saga um die E-Mail von Wolff am Michael Masi hat für ihn überhaupt keinen Sinn ergeben.



Er ist interessiert, wie es nun weitergeht, denn Danner ist sicher: "Das wird sich von Teamseite nicht beruhigen."