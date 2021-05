02:42

Vasseur: Kleinigkeiten machen den Unterschied

Der Alfa-Romeo-Teamchef weiß, dass sich seine Truppe keine Fehler erlauben kann. "Ein oder zwei Zehntel können einen von P16 auf P11 oder P10 bringen", erklärt er. Mit anderen Worten: Bereits Kleinigkeiten können den Unterschied zwischen dem Aus in Q1 und dem Einzug in Q3 machen. Am Freitag habe man noch "zu viele kleine Probleme" gehabt, berichtet er.



"Mit zwei oder drei kleinen Problemen ist man direkt im Nirgendwo", so Vasseur. Die muss man also heute in den Griff bekommen, wenn im Qualifying etwas gehen soll. Räikkönen und Giovinazzi beendeten den Freitag auf P16 und P17 in der kombinierten Zeitenliste.