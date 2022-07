Frankreich-Freitag in der Analyse: Red Bull kann Ferrari-Tempo nicht mitgehen

Norris: Update ein kleiner Schritt nach vorne

Bei McLaren lief es mit P6 und P9 heute nicht so verkehrt. Vor allem Norris überzeugte, doch der Brite verrät, dass das Update gar nicht so viel gebracht habe. "Wir hatten auch nicht viel davon erwartet", stellt er klar.



"Wir hatten einen kleinen Schritt erwartet", betont er und erklärt, dass es noch "zu früh" für ein Fazit sei. Denn Norris hatte die neuen Teile lediglich in FT2 am Auto. Einige Dinge fühlten sich aber zumindest "etwas besser" an.



"Andere Dinge müssen wir noch optimieren", so Norris, der unter anderem noch verstehen müsse, "wie ich das Auto fahren muss." Es fühle sich in dieser Hinsicht nämlich "etwas anders" als zuvor an.



Auch Teamkollege Ricciardo erklärt, dass er heute "einige Unterschiede" gespürt habe. Wo McLaren in Sachen Pace steht, könne er aber nicht sagen. "Ich habe mir das nicht so genau angeschaut", erklärt er.



Der Blick auf die reine Zeitenliste sieht aus McLaren-Sicht aber recht ermutigend aus.