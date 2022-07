Frankreich in der Analyse: Wie soll Ferrari so Weltmeister werden?

Schumacher: Reifen gingen zu schnell ein

"Ich glaube, dass das Wochenende generell recht schwierig war", berichtet er bei 'Sky' und erklärt: "Das Reifenmanagement war doch schwieriger als erwartet. Der Reifen hat nicht so gut gehalten, wie wir es vorhergesehen hatten."



Deswegen kamen er und Teamkollege Magnussen früh an die Box und hatten danach dann Pech mit dem Safety-Car. "Und in so einer Pit-Lane wie hier macht das halt schon einen riesen Unterschied", erinnert er.



Denn ein zusätzlicher Boxenstopp kostet in Le Castellet mehr als 25 Sekunden. So blieb Haas am Ende komplett ohne Zähler.