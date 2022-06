Kanada-Freitag in der Analyse: Leclerc-Strafe und Vettel-Überraschung

Sainz: Alles eine Frage der Perspektive

Zu Beginn des Jahres sah Ferrari wie der klare WM-Favorit aus. Das hat sich - vor allem auch wegen der Probleme mit der Zuverlässigkeit - in den vergangenen Wochen geändert. Laut Sainz führt das nun aber nicht zu Panikstimmung in Maranello.



Natürlich sei es "nicht schön", die WM-Führung verloren zu haben. "Aber wenn man [...] realisiert, wo wir herkommen und welchen Schritt wir in diesem Jahr gemacht haben, dann sieht es plötzlich gar nicht mehr so schlecht aus", so der Spanier.



Und in der Tat steht Ferrari natürlich deutlich besser als 2021 da - trotz der aktuellen Probleme.