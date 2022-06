Kanada-Quali in der Analyse: So kam's zum irren Grid in Montreal!

Korrektur

Kleine Korrektur: Leclerc startet nicht sicher als Letzter, es könnte auch noch P19 werden. Wir haben noch einmal in die Sportlichen Regeln geschaut und dort heißt es in Artikel 41.4.e):



"If more than one (1) driver is required to start the race from the back of the grid they will be arranged in qualifying practice order."



Heißt: Nicht die Reihenfolge der Strafen entscheidet über den Startplatz sondern das Qualifying. Qualifiziert sich Leclerc jetzt vor Tsunoda, startet er morgen vor dem Japaner.