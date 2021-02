14:51

James Key: Einige "frische Ideen" am neuen McLaren

Die Entwicklung war größtenteils eingefroren, doch McLaren-Technikchef James Key verrät: "Es gibt einige frische Ideen [am MCL35M]. Die Front des Autos hat sich, was das Reglement angeht, überhaupt nicht verändert. Aber auch in diesen Bereichen gibt es Entwicklungen, die wir uns anschauen. Und das wird auch während der Saison so weitergehen."



Die größten Änderungen gibt es natürlich am Heck. Das betrifft zum einen den durch das Reglement beschnittenen Unterboden und den neuen Mercedes-Motor. Denn laut Key ist jede Power-Unit in ihrer Installation "ziemlich unterschiedlich". Grundsätzlich zeigt er sich aber zufrieden, weil der Mercedes-Motor "extrem sauber" ins Paket integriert werden konnte.