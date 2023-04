Melbourne-Freitag in der Analyse: Wer kann Red Bull herausfordern?

Verstappen: Sind nicht so dominant wie Mercedes

Lewis Hamilton sagte kürzlich, der RB19 sei das schnellste Formel-1-Auto, das er je gesehen habe. "Wenn man sich die Statistiken anschaut, dann sind seine Kommentare nicht wahr", stellt Max Verstappen klar.



"Natürlich haben wir ein sehr gutes Auto, und daran ist nichts verkehrt. Aber wir sind natürlich nicht so dominant wie es Mercedes in einigen Jahren war", so der Weltmeister. Red Bull holte in diesem Jahr zwei Doppelsiege in den ersten zwei Rennen.



Mercedes brachte es aber zum Beispiel 2019 sogar auf fünf Doppelsiege in den ersten fünf Rennen! Und davon ist Red Bull aktuell in der Tat noch etwas weg ...