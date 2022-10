Mexiko-Donnerstag in der Analyse: Haas hat "keine Alternative" zu Schumacher

Vettel: "Momentum" aus Austin mitnehmen

Am Ende hätte das Ergebnis in Austin sicher besser ausfallen können. Rein von der Performance her lieferte Aston Martin dort aber die vielleicht beste Saisonleistung ab. "Ich hoffe, wir können das Momentum mitnehmen", sagt Sebastian Vettel daher.



"Die vergangenen Rennen waren in Sachen Gesamt-Pace gut für uns", so Vettel, der erklärt, dass man "besonders" in den USA "sehr konkurrenzfähig" und "zum ersten Mal in diesem Jahr konkurrenzfähiger als Alpine und McLaren" gewesen sei.



Das sei eine "positive Überraschung" gewesen, so der viermalige Weltmeister, der aber auch betont: "Wir müssen realistisch sein. [Mexiko] ist eine andere Strecke." Man kann also nicht zwangsläufig davon ausgehen, dass Aston Martin dort ähnlich stark sein wird.