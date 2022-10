Mexiko-Freitag in der Analyse: Wir erklären die Strafe gegen Red Bull!

Aston Martin auch in Mexiko in den Top 10?

Kann das Team an die gute Performance aus Austin anknüpfen? "Schwer zu sagen. Es scheint so, dass wir wieder da waren, wo wir normalerweise sind am Freitag. Aber wir hoffen natürlich, dass wir ein bisschen was finden können", grübelt Vettel bei 'Sky'.



"Für Morgen haben wir ein paar Ideen und dann lassen wir uns überraschen", so der Deutsche. Aston-Teamchef Mike Krack ergänzt: "Wir versuchen, das wir uns steigen von Rennen zu Rennen. [Ich] hoffe, dass es so weitergeht."



"Man darf aber auch nicht vergessen", so Krack, dass in Singapur und Suzuka auch die "Umstände" zu den guten Auftritten geführt hätten. "Es hat geregnet, teilweise waren auch strategische Einflüsse darauf", erinnert er.



"Und das Einzige, wo wir eigentlich einen guten Schritt nach vorne gemacht haben, war jetzt Austin und vielleicht das Qualifying in Suzuka", so Krack. Klingt ein bisschen danach, dass Mexiko eine ziemliche Wundertüte werden könnte ...