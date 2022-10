Mexiko-Qualifying in der Analyse: Hätte Russell auf Pole sein können?

Motorenproblem auch bei Hamilton

Leclerc vermutet bekanntlich ein Motorenproblem an seinem Ferrari. Und auch bei Lewis Hamilton gab es wohl Schwierigkeiten! "Wir hatten gegen Ende [...] irgendein Problem mit dem Motor", berichtet der Rekordweltmeister.



Das Problem sei in Q2 erstmals aufgetreten und habe sich dann in Q3 fortgesetzt. Ihm habe am Kurvenausgang dadurch etwas Leistung gefehlt, und das habe "definitiv" etwas Performance gekostet, so Hamilton.



"Es fühlte sich wie ein Problem bei der Zündung an", berichtet er. Übrigens: Bei Leclerc ist gar nicht so sicher, dass es wirklich am Motor lag. Wir hören nun, dass auch das DRS betroffen gewesen sein könnte - und nicht der Antrieb.



Das soll Teamchef Mattia Binotto bei 'Sky' in Italien so bestätigt haben.