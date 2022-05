Miami-Qualifying in der Analyse: Wie das Ergebnis auf den Kopf gestellt wurde

Verwarnung für Ricciardo

Glück für den Australier: Er kommt für seinen falschen Übungsstart in FT3 mit einer Verwarnung davon. Es ist seine erste in diesem Jahr, also kein Problem. Hier die sehr kurze Begründung der Stewards im Wortlaut:



"It was a clear that the driver performed a practice start in a manner contrary to the Race Director’s Event Notes."