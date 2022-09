Monza-Freitag in der Analyse: Ist Red Bull doch schlagbar?

Schumacher: Die Elektronik war schuld

Jetzt wollen wir uns nach dem (unverschuldet) verkorksten Freitag natürlich auch anhören, was Schumacher selbst zu sagen hat. "Leider hatten wir ein Problem mit der Einheitselektronik", verrät er und berichtet: "Ich habe nur drei schnelle Runden geschafft."



"Ich kenne die Strecke aber gut, also hoffentlich kriegen wir am Samstag gleich ein gutes Set-up hin", betont er, und Teamchef Günther Steiner erklärt: "Monza ist nicht unsere beste Strecke, aber es war nicht so schlecht wie erwartet."



"Mick hat ein Training verpasst, was nie ideal ist. Dass dann auch noch die einzige Einheit verkürzt ausfiel, macht es nicht besser. Er hat aber immerhin noch ein Training vor sich. Das ist nicht ideal, doch er wird am Samstag aufholen", so Steiner.



Und immerhin habe Teamkollege Magnussen ganz gute Fortschritte gemacht. Der beendete den Tag aber auch nur auf P16, Schumacher wurde 21. von 22 Fahrern, die heute in beiden Sessions auf die Strecke gingen.