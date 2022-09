Monza in der Analyse: Warum gab es keine rote Flagge?

Verwarnung für de Vries

Da ist die Entscheidung auch schon: Der Debütant darf seine Punkte behalten! In der Begründung der Rennkommissare heißt es, die Situation sei entstanden, weil das Auto de Vries offenbar anzeigte, dass er hinter dem Safety-Car zu schnell sei.



Deswegen sei er vom Gas gegangen. Als mildernder Faktor komme dazu, dass er in FT3 zum ersten Mal im Auto gesessen habe. Die Stewards deuten nämlich an, dass ein Stammpilot eine höhere Strafe bekommen hätte.



Hier die Begründung im Wortlaut:



"The driver advised that after the second lap under the Safety Car he was unsure about why his display was showing that he was at risk of being under the delta time. At the same time, he was dealing with brake issues and was in radio contact with the Team over this issue, so did not get any advice from the Team in relation to his delta."



"He therefore reduced speed in order to remain above the delta time."



"The Stewards took note of the fact that the driver was a 'last minute' replacement for the usual team driver and had driven this car for the first time in FP3 at this event. Therefore, in mitigation the Stewards decide to impose the penalty of a Reprimand instead of a higher penalty."