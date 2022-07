Silverstone-Freitag in der Analyse: Durchbruch für Mercedes?

Vettel: Heute viel Zeit verloren

In FT1 der Regen, in FT2 der Schaden am Unterboden. Kein optimaler Tag also für den Deutschen, der berichtet, man habe "nicht so viel [gelernt], wie wir uns gewünscht hätten, weil wir haben ja ein bisschen mehr Zeit in der Garage verbracht."



"Insgesamt glaube ich, war es schon in Ordnung", resümiert er und erklärt im Hinblick auf seinen Defekt: "Es ist ja normal, dass ab und zu ein bisschen was kaputtgeht." Es sei vermutlich "nichts, was wir nicht in den Griff kriegen könnten."



Im Hinblick auf seinen Wetterwunsch für das weitere Wochenende erklärt er: "Hauptsache konstant. Wenn es so ein Mischmasch ist, halbe Strecke nass, halbe Strecke trocken, ist es sehr schwer."