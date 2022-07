Silverstone-Quali in der Analyse: Diese Pole gehört eigentlich Verstappen!

Norris: Letzte Runde verhauen

"Ich bin sehr glücklich", sagt der McLaren-Pilot nach P6. Er gesteht aber auch: "Ich habe meine letzte Runde etwas verhauen." Womöglich wäre also sogar noch mehr drin gewesen, denn er lag am Ende nur 0,089 Sekunden hinter Hamilton.



"Aber ich bin trotzdem sehr happy mit P6", betont er. Ganz anders der Teamkollege, für den bereits in Q2 Feierabend war. "Ich bin mit dem Ergebnis heute natürlich enttäuscht", sagt Ricciardo.



"In meiner trockensten Runde flog ich ab", gesteht er. Deswegen kam er am Ende nicht über P14 hinaus. "Ich habe die Runde nicht hinbekommen, als die Bedingungen am besten waren", erklärt er selbstkritisch.



Morgen wird es nun nicht leicht, noch in die Punkte zu fahren.